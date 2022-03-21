Судно оценивается в 700 миллионов долларов

Расследователи обнаружили огромную яхту "Шехерезада", которая может принадлежать президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Экипаж суперяхты собран из сотрудников российской Федеральной службы охраны.

Об этом сообщает команды российского оппозиционера Алексея Навального.

Отмечается, что 140-метровая яхта стоимостью 700 миллионов долларов спущена на воду в 2020 году на верфи в Германии. Это одна из самых больших в мире яхт в своем классе. Американские чиновники связывают ее с Путиным.

Расследователи ознакомились со списком членов экипажа яхты. По их данным, первый помощник, боцман, помощник боцмана, несколько охранников и еще несколько членов экипажа граждане РФ и работают в ФСО. При этом у многих из них в документах указана воинская часть ФСО в Сочи.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия напала на независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

В связи с этим Европейский Союз ввел санкции против близкого окружения президента Российской Федерации Владимира Путина и пропагандистов.

Власти Италии принялись активно арестовывать имущество российских олигархов. Так, под арест попала яхта и жилищный комплекс Алексея Мордашова попал в санкционный список ЕС из-за войны в Украине. В связи с этим итальянские власти уже арестовали его яхту "Леди М" стоимостью 65 миллионов евро. Под арест также попало имущество Павла Авена. Финансовая полиция арестовала виллу стоимостью более 4 миллионов евро.

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