УНИАН собрал список яхт, которые российские олигархи потеряли из-за "специальной экономической операции" ЕС.

После того, как 24 февраля Россия начала массовое вторжение на территорию Украины, Европейских союз ввел санкции против ряда российских олигархов, приближённых к Владимиру Путину и поддерживающих его политику. Так, среди списка "санкционных" фамилий оказались Соловьев, Мордашов, Усманов, а среди их арестованного имущества - роскошные виллы, фешенебельные особняки и километровые яхты. УНИАН собрал список яхт, которые российские олигархи потеряли из-за "специальной экономической операции" ЕС.

Яхта Dilbar Алишера Усманова

512-футовая яхта Dilbar стоимостью почти 600 миллионов возглавила топ-25 самых дорогих суперяхт мира по версии издания Bloomberg. На борту расположен 25-метровый плавательный бассейн, который является самым большим бассейном, когда-либо установленным на яхте.

Усманов приобрел Dilbar в 2016 году за 600 миллионов долларов у немецкой судостроительной компании Lürssen, которая строила его по индивидуальному заказу в течение 52 месяцев.

Усманов считается приближенным к окружению Владимира Путина, мультимиллиардер.

Яхта Lady M Алексея Мордашова

65-метровая яхта Lady M 65 метров, стоимостью от 55 до 65 миллионов долларов, стоит в итальянском порту Империя. На борту расположены шесть двухместных гостевых кают и семь двухместных кают для 14 членов экипажа. Яхта способна пересечь Атлантический океан за восемь дней. Ее носовая фигура спроектировали в стиле ар-деко, она изображает ягуара в прыжке.

В октябре 2021 года сообщалось, что Мордашов продает яхту Lady M, потому что у него появилась новая – 142-метровая суперяхта Nord.

Одному из богатейших миллиардеров России Алексею Мордашову принадлежит российский металлургический холдинг Северсталь. Его состояние составляет $23,1 млрд, он занимает 65 место в мировом рейтинге миллиардеров и третье – в российском. Приближён к Владимиру Путину.

Яхта Quantum Blue Сергея Галицкого

Яхта Quantum Blue длинной 104 метра, принадлежащая российскому бизнесмену Сергею Галицкому, была изъята в Монако. Ее дизайном занимались лучшие специалисты планеты Тим Хейвуд и студия Альберто Пинто. Quantum Blue до сих пор входит в тридцатку самых больших яхт мира.

Сергей Галицкий, (до женитьбы Арутюнян), владелец сети "Магнит". 16 февраля 2018 года продал ВТБ 29,1% акций своей сети розничных магазинов.

Яхта Valerie Сергея Чемезова

Стоимость 85-метровой яхты Valerie – 140 миллионов долларов. Она была построена на верфях Lürssen в Германии в 2011 году и вмещает 27 членов экипажа и 17 гостей. По данным Marine Traffic, яхта находилась в Барселоне с 9 февраля и по 14 марта.

Судно зарегистрировано на падчерицу Чемезова - Анастасию Игнатову - через компанию на Британских Виргинских островах. Сам Чемезов – бывший офицер КГБ, который возглавляет "Ростех". На днях он заявил, что Россия выйдет "победителем", несмотря на санкции.

Яхта Сrescent Игоря Сечина

На днях испанские власти задержали 135-метровую яхту Crescent стоимостью $600. Западные СМИ сообщают, что она может принадлежать президенту российской нефтяной компании "Роснефть" Игорю Сечину.

Сечин считается одной из самых влиятельных фигур в России. Он работает бок о бок с Владимиром Путиным с начала 90-х годов. Когда будущий президент России в 1991 году возглавил комитет по внешним связям мэрии тогда еще Ленинграда, Сечин был назначен руководителем его аппарата.

Яхта Amore Vero Игоря Сечина

Однако это не единственная яхта, которую конфисковали у президента "Роснефти". 86-метровая Amore Vero стоит около 120 миллионов долларов. Вместимость – 14 человек. На борту имеется лифт, спортзал, джакузи и спа. На яхте также есть бассейн, который при необходимости превращается в вертолетную площадку.

Яхта "А" Андрея Мельниченко

A — 143-метровый и самый большой в мире мотосейлер, парусная яхта, которая была спущена на воду в 2017 году. Ее стоимость - 530 миллионов евро, а весит судно около 13 тысяч тонн.

Российский олигарх Андрей Мельниченко по данным рейтинга Bloomberg занимает шестое место в списке российских миллиардеров.

Напомним, нардеп от ОПЗЖ и кум Путина Виктор Медведчук, который не так давно сбежал из-под домашнего ареста, также лишается имущества. Его 92-метровую яхту Royal Romance, которая стоит 200 миллионов долларов, арестовали в Хорватии.

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