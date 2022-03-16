Стоимость арестованного имущества составляет более 4 миллионов евро.

Еще одному российскому олигарху не повезло с имуществом в Италии. Финансовая полиция арестовала виллу Петра Авена стоимостью более 4 миллионов евро.

Об этом сообщает la Repubblica.

Отмечается, что под арест попал комплекс, который находится в курортном городке Порто Рафаэль на острове Сардиния. Стоимость арестованной недвижимости составляет 4,3 миллиона евро.

Арест произошел 16 марта, когда Авену исполнилось 67 лет.

Справка УНИАН. Петр Авен – один из владельцев финансового консорциума Альфа-Групп. Ему принадлежит 12,40% Альфа-банка в Украине. Олигарх попал под санкции ЕС 28 февраля из-за связей с администрацией российского президента Владимира Путина. 15 марта его внесли в санкционный список Великобритании.

По данным Евросоюза, именно Авен оказывал помощь Кремлю в попытках снять санкции Запада, которые ввели из-за российской агрессии в Украине. В 2018 году Авен вместе с Михаилом Фридманом летали в Вашингтон, чтобы передать послание правительству России по американским санкциям и ответу РФ.

Как ранее сообщал УНИАН, Европейский Союз ввел санкции против близкого окружения президента Российской Федерации Владимира Путина и пропагандистов. Под ограничения попал и приближенный к Путину олигарх Петр Авен.

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