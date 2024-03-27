Аналитик рассказал, об этой машине и что значит ее уничтожение.

Силам обороны Украины удалось уничтожить первую за все время полномасштабного вторжения РФ редчайшую машину "судного дня", предназначенную для перевозки командования в условиях ядерной войны "Ладога".

На это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он отметил, что "Ладога" была создана во времена СССР на базе танка Т-80. Он отметил, что это высокозащищенное транспортное средство (ВТС) разрабатывал Ленинградский Кировский завод, для чего в 1982 году даже было создано специальное конструкторское подразделение – КБ-А.

"Данная машина имеет герметизированное обитаемое отделение и противорадиационную защиту, моторно-трансмиссионную и фильтровентиляционные установки, комплекс информационных, специализированных средств связи и блоком регенерации отработанного в обитаемом отделении воздуха. Экипаж машины – 2 человека, а обитаемое отделение может разместить 4 человека", - привел характеристики машины эксперт.

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Коваленко отметил, что сама машина показала себя в период ликвидации катастрофы на ЧАЭС, "но, после распада СССР она никому оказалась не интересной и ушла "на покой"". "Всего было произведено 4 ВТС "Ладога", а единственная работоспособная была представлена в экспозиции выставочного центра "Патриот" г. Каменск-Шахтинский (Ростовская обл.)", - рассказал аналитик.

"Похоже, именно этот, единственный, работоспособный экземпляр был уничтожен. Выводы, думаю, вы сделаете сами", - подытожил Коваленко.

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