Потери на фронте настолько высоки, что агрессор пускает в ход вообще все, что есть.

Россия активно и широко использует в войне против Украины редкую технику, которая не производилась серийно или выпускалась очень небольшой серией. Агрессор вынужден идти на это, поскольку серийной техники ему постоянно не хватает на фоне высоких потерь, заявил в комментарии OBOZ.UA военный эксперт Александр Коваленко.

В частности эксперт назвал несколько наиболее примечательных видов "краснокнижной" техники россиян:

САУ 2С34 "Хоста" . Это несколько модернизированная версия довольно массовой 2С1 "Гвоздика", которая имеет улучшенную защиту экипажа и современную систему управления огнем. Всего таких САУ было произведено не более 50 единиц.

. Это несколько модернизированная версия довольно массовой 2С1 "Гвоздика", которая имеет улучшенную защиту экипажа и современную систему управления огнем. Всего таких САУ было произведено не более 50 единиц. БМО-Т . Тяжелая боевая машина огнеметчиков, созданная на базе танка Т-72 и предназначенная для транспортировки личного состава огнеметного отделения. Их было выпущено всего 10 единиц. Одна БМО-Т была затрофеена ВСУ и служит сейчас в рядах украинской армии.

. Тяжелая боевая машина огнеметчиков, созданная на базе танка Т-72 и предназначенная для транспортировки личного состава огнеметного отделения. Их было выпущено всего 10 единиц. Одна БМО-Т была затрофеена ВСУ и служит сейчас в рядах украинской армии. БТР-90 . Задумывался как перспективная замена БТР-80, но так и не пошел в серию из-за высокой стоимости и большого числа дефектов. Вероятно, их было выпущено всего несколько штук, часть отправились в танковые музеи в Кубинке и Арзамасе. Но затем эти уникальные музейные машины отправили на фронт.

. Задумывался как перспективная замена БТР-80, но так и не пошел в серию из-за высокой стоимости и большого числа дефектов. Вероятно, их было выпущено всего несколько штук, часть отправились в танковые музеи в Кубинке и Арзамасе. Но затем эти уникальные музейные машины отправили на фронт. БРЭМ-Л . Бронированная ремонтно-эвакуационная машина на базе БМП-3. Выпущено несколько десятков штук, большинство из которых пошли на экспорт в ОАЭ и Венесуэлу. В Украине же было уничтожено не менее трех таких машин – возможно, все, что были у россиян.

. Бронированная ремонтно-эвакуационная машина на базе БМП-3. Выпущено несколько десятков штук, большинство из которых пошли на экспорт в ОАЭ и Венесуэлу. В Украине же было уничтожено не менее трех таких машин – возможно, все, что были у россиян. ПРП-4А "Аргус" . Подвижный разведывательный пункт, созданный на базе советской модели 1980-х годов и принятый на вооружение в 2013 году. Вероятно, сейчас у россиян их всего несколько единиц.

. Подвижный разведывательный пункт, созданный на базе советской модели 1980-х годов и принятый на вооружение в 2013 году. Вероятно, сейчас у россиян их всего несколько единиц. 1В119 "Реостат" . Передвижной пункт разведки и управления огнем артиллерии. По наследству от СССР Россия получила менее полусотни таких машин, и не все они в итоге сохранили с годами боеспособность. На сегодняшний день известно об уничтожении трех и затрофеивании восьми 1В119.

. Передвижной пункт разведки и управления огнем артиллерии. По наследству от СССР Россия получила менее полусотни таких машин, и не все они в итоге сохранили с годами боеспособность. На сегодняшний день известно об уничтожении трех и затрофеивании восьми 1В119. САМУ 2С31 "Вена" . Самоходная артиллерийско-минометная установка, разработка и доведение до ума которой велось последние 30 лет. Но ее серийного производства никогда не было, а созданные в штучных количествах машины гонят на фронт, чтобы заткнуть дыры с дефицитом артсистем.

Война в Украине: оружие агрессора

Как писал УНИАН, недавно россияне модернизировали ракеты Х-101. В частности, на них были установлены тепловые и радиоэлектронные ловушки. В теории это должно помешать ПВО перехватывать такие ракеты.

Видео дня

Также мы рассказывали, что Россия впервые применила для ударов по Украине противокорабельную ракету П-35 (3М44 "Прогресс"). Эта ракета отличается большими габаритами и массой в 4 тонны. Ее приняли на вооружение в 1962 году.

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