Эксперт называет это откровенной попыткой ядерного принуждения.

Российские военные учения с тактическим ядерным оружием являются четким напоминанием о том, что Москва может применить ядерное оружие в Украине.

Такое мнение высказал международный корреспондент The New York Times Пол Зонне. На обнародованном Министерством обороны РФ видео можно увидеть мобильные ракетные комплексы "Искандер", сверхзвуковой стратегический бомбардировщик и штурмовик. В то же время боеголовки ракет специально размыли.

В России говорят, что учения являются ответом на "провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц" в их адрес. "Эти учения стали четким предупреждением со стороны России о том, что она может применить ядерное оружие в ходе войны против Украины", - пишет Зонне.

Эксперт по вопросам ядерного нераспространения из Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис назвал это откровенной попыткой ядерного принуждения. "Они даже размыли боеголовку на баллистических ракетах "Искандер", что кажется ненужным, но театральным", - добавил он.

О проведении этих учений объявили после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск в Украину, а также после разрешения бить по России британским оружием. Кроме того, сейчас активно обсуждается, должны ли западные страны более решительно вмешиваться в войну.

Россия начала военные учения с ядерным оружием

Как сообщал УНИАН, 6 мая российское Минобороны объявило о поручении Путина провести учения нестратегических ядерных сил России.

Вчера оккупанты объявили о проведении первого этапа учений в Южном военном округе. Планируется практическая отработка вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

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