Местные власти не комментировали происходящее.

Ночью Ростовскую область атаковали беспилотные летательные аппараты, в регионе жалуются на перебои со светом.

По данным российских Telegram-каналов, местные жители слышали не менее 10 взрывов, также в небе были слышны характерные для дронов-камикадзе звуки. "Это Ростов" пишет, что БПЛА попытались атаковать Новочеркасскую ГРЭС.

В некоторых домах возникли перебои со светом. Вскоре в сторону тепловой электростанции поехали автмобили МЧС и кареты скорой медицинской помощи. Очевидцы говорят, что видели дым в этом районе.

Видео дня

Тем временем в Гражданской обороне региона заявили, что на наземных объектах не фиксировали ни взрывы, ни пожары. Местные власти молчат.

Взрывы и пожары в России: последние новости

Вечером стало известно о громком взрыве в Нижнем Новгороде. В сети опубликовали видео, на котором можно заметить яркую вспышку. Местные каналы объяснили это взрывов изолятора на линии электропередачи.

А 20 марта неизвестные беспилотные летательные аппараты атаковали Энгельс в Саратовской области, где находится российская авиационная база "Энгельс-2". Местный губернатор заявил, что дрон сбили, разрушений нет.

Вас также могут заинтересовать новости: