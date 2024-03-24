Местные власти молчат.

Вечером в воскресенье, 24 марта, в Нижнем Новгороде прогремел мощный взрыв, он попал на камеру домофона одного из домов.

Местные Telegram-каналы сообщают, что жители микрорайона Сортировочный увидели яркую вспышку, за которой последовал громкий взрыв. После этого в автомобилях сработала сигнализация.

Позднее российские паблики написали, что это якобы произошло из-за взрыва изолятора на линии электропередачи 110 кВт. На место прибыли спасатели. Сообщается, что никто не пострадал. Местные власти пока никак не комментировали инцидент.

Взрывы на территории России: последние новости

Как известно, военные объекты страны-агрессора систематически оказываются под ударом ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В последнее время Украина усиленно наносит удары по нефтегазовым объектам, что сбивает российским захватчикам темп снабжения горюче-смазочными материалами своей оккупационной группировки на фронте.

Сегодня ночью сообщалось об атаке дрона на нефтебазу в оккупированном Крыму. В сети публиковали фото и видео, на которых можно увидеть столб черного дыма

Вас также могут заинтересовать новости: