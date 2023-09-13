Российские экстренные службы не комментировали происходящее.

Вечером в российской столице произошел пожар, в сети публикуют соответствующие фотографии и видео.

Местные Telegram-каналы пишут, что столб густого дыма заметили на северо-востоке Москвы, в районе станции метро "Владыкино". На опубликованных видео можно услышать взрывы.

"Услышал взрывы, потом были видны всполохи огня, дым. Сейчас стягиваются пожарные машины", - сказал один из очевидцев.

Видео дня

Взрывы и пожары в Москве: последние новости

Напомним, в последнее время в столице России систематически происходят пожары на различных объектах, кроме того город часто атакуют беспилотные летательный аппараты.

8 сентября в сети сообщали о масштабном пожаре в здании Федеральной таможенной службы Российской Федерации.

Дроны взрывались над куполом Сенатского дворца, а также несколько раз били по башне Московского международного делового центра "Москва-Сити", где находятся российские министерства.

Из-за атак россиянам приходится останавливать работу московских аэропортов и менять маршруты самолетов. По данным СМИ, им приходится дорого за это платить.

Также в Москве и области устанавливают пункты "охоты за дронами" на жилых домах и башни противовоздушной обороны.

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