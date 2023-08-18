В руках у одного из мужчин устройство, которое напоминает антидроновое ружье.

В подмосковном Красногорске сняли на видео "секретный" объект на крыше многоэтажки. Видео опубликовал российский Telegram-канал Astra.

На ролике можно увидеть обустроенный на крыше высотки пункт, в котором находятся двое человек. В руках у одного из них прибор, который автор ролика называет "диким оружием". По его словам, в этом пункте люди находятся круглосуточно.

"Это против дронов оружие. У них эти беленькие штучки сверху - это что-то типа радаров или биноклей, камер. Чуваки явно на стреме. Вон он целится даже в кого-то".

Строительство на крыше в Красногорске: что известно

В начале августа в российские СМИ обратились жители 23-этажки на берегу Москвы-реки. Они заявили, что крышу перекрыли для строительства, которое привело к появлению трещин в квартирах.

Местные власти путались в показаниях, призывая жителей дома "быть потише" и "думать об интересах страны".

Журналисты отмечали, что в километре от этого дома находится администрация губернатора Московской области, рядом - горнолыжный комплекс "Снежком", а через реку - элитный коттеджный поселок Береста, в котором живет Филипп Киркоров.

Жители дома разделились во мнении относительно цели этого объекта - одни думали, что на крыше устанавливают системы противовоздушной обороны и РЭБ, другие - что ее "оккупировали" мигранты.

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