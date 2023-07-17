Российские пропагандисты с новым упорством заговорили о денацификации и демилитаризации.

После взрывов, которые сегодня произошли на Крымском мосту, приспешники президента РФ Владимира Путина снова заговорили о "необходимости захвата" украинских городов Одессы и Николаева. В частности росСМИ заявляют, что соответствующие заявления сделали несколько российских политиков.

Среди них Владимир Джабаров - член партии "Единая Россия" и Совета Федерации Федерального Собрания РФ. По его словам, стране-агрессору надо захватить Одессу и Николаев, чтобы "предотвратить будущие атаки на Крым".

"Украина должна быть полностью отсечена от Черного моря, иначе угрозы Крыма будут повторяться снова и снова. Одесса и Николаев снова должны стать российскими регионами", - заявляет сторонник Путина.

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Также отреагировал на повреждение моста юрист Андрей Клишас, который является сенатором РФ от Красноярского края. Он полностью поддерживает стремление Путина уничтожить Украину и подчеркивает "актуальность денацификации и демилитаризации". "Мы будем понимать, что эти задачи выполнены, когда такие акции (РФ обвиняет в повреждении моста Украину - УНИАН) станут для остатков украинского государства невозможными", - написал он в социальных сетях.

Аналогичное заявление сделал депутат Госдумы Евгений Попов - муж российской пропагандистки Ольги Скабеевой.

Перечисленные политики призывают к "актам возмездия". Все они - под санкциями ряда стран из-за своей поддержки нападения РФ на Украину.

Что произошло на Крымском мосту - главное

Утром 17 июля на Крымском мосту, который оккупанты используют для обеспечения силами и средствами своих группировок, прогремели взрывы. По предварительной информации, произошел обвал части автомобильного полотна, повреждена опора, но железнодорожное сообщение работает.

По данным росСМИ, при взрыве погибли двое граждан РФ, которые хотели отдохнуть в оккупированном Крыму, несмотря на активные боевые действия на юге Украины.

РФ сразу обвинила в повреждении моста Украину, но украинские спецслужбы официально не подтверждают причастность к этому. В то же время в СБУ сказали, что подробности происшествия раскроют после победы Украины.

По мнению некоторых экспертов, удар по Крымскому мосту мог быть осуществлен надводными беспилотниками.

Сейчас стало известно, что оккупанты перекрыли подъезды к мосту со стороны Краснодарского края, а ранее россияне жаловались на многокилометровые пробки на том участке. Также есть информация о приостановке продажи билетов на автобусы "Ростов-Крым".

Российский Telegram Baza сообщил, что переправа через Керченский пролив приостановила свою работу еще вечером 16 июля.

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