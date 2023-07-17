Украинская спецслужба наблюдает как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки.

В Службе безопасности Украины сказали, что раскроют все детали по организации "бавовны" на Крымском мосту после победы.

Об этом говорится в комментарии представителя СБУ Артема Дехтяренко относительно инцидента на Крымском мосту, переданном УНИАН. "Учитывая многочисленные запросы СМИ относительно очередного инцидента на Крымском мосту, сообщаем, что все детали по организации "бавовны" Служба безопасности Украины обязательно раскроет после нашей Победы", - отметил он.

При этом Дехтяренко подчеркнул, что украинская спецслужба с интересом наблюдает, как "один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки".

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Дегтяренко напомнил, что в одном из интервью глава СБУ Василий Малюк заявлял, что нормы международного права, анализ оперативной обстановки и традиции ведения войны позволяют перерезать логистические пути врага, а Крымский мост на сегодняшний день является одним из транспортных коридоров военных поставок для российской армии.

Взрыв на Крымском мосту 17 июля

Сегодня на рассвете произошло разрушение Крымского моста. Называются разные версии причин этого – от подрыва до нарушения строительных норм при его сооружении Россией в оккупированном Крыму.

Некоторые СМИ со ссылкой на анонимные источники утверждают, что это была спецоперация СБУ и ВМС Украины с применением беспилотников. При этом в СБУ завуалировано прокомментировали удар по мосту.

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