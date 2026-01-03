Зимнее ненастье накроет Харьков: горожан предупреждают об опасности

По городу и области объявили І уровень опасности.

На субботу, 3 января, в Харькове объявили повышенный уровень опасности - город накроет зимняя непогода. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Ухудшение погоды, по данным синоптиков, ожидается и по территории Харьковской области.

"3 января по городу и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, налипание мокрого снега", - говорится в прогнозе.

Также на дорогах образуется гололедица. "Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны", - призвали синоптики.

На Харьковщине объявлен I уровень опасности, желтый.

3 января на Харьковщине будет облачно. По области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, днем местами значительные. Возможно налипание мокрого снега, местами гололед и метель. На дорогах гололедица. Ветер будет 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 1° мороза до 4° тепла.

В Харькове сегодня также прогнозируются дождь и мокрый снег, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах. Ветер 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха 0°...+2°.

4 января на Харьковщине будет облачно. Ночью - снег и мокрый снег, днем - мокрый снег с дождем. Местами возможны налипание мокрого снега и гололед, на дорогах сохранится гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3°...-8°, днем от 4° мороза до 1° тепла.

