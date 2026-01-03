Дания ужесточит правила депортации для иностранцев: что изменится

Иностранцы, получившие тюремный срок не менее одного года за тяжкие преступления, будут подлежать депортации.

В Дании планируют в этом году ужесточить правила депортации для некоторых категорий иностранных граждан, сообщает Euractiv.

Так, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в своем новогоднем обращении, что иностранные граждане, осужденные за тяжкие преступления, будут подлежать депортации, если им назначено наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года. При этом они будут высланы из страны независимо от их связей с Данией и уровня интеграции в общество.

Фредериксен заявила, что правительство вскоре предложит "комплексную реформу системы депортации".

"Это будет означать, что из Дании будет депортировано еще больше иностранных преступников", – сказала она.

Фредериксен подчеркнула, что благодаря строгой иммиграционной политике Дания уже депортирует многих иностранных преступников, и акцентировала внимание на проблеме безопасности на дорогах.

"Нам не нужны ваши безрассудные действия за рулем и культура доминирования. Вам здесь не место", - заявила Фредериксен.

Как отмечает Euractiv, согласно данным за 2024 год, около четверти водителей, признанных виновными в безрассудном вождении в Дании, являются иностранными гражданами.

Ранее Фредериксен возглавила движение за пересмотр правил защиты прав человека в сфере миграции. В декабре 2025 года большинство стран Совета Европы поддержали эту инициативу. Однако Фредериксен подчеркнула, что Дания не будет ждать, пока суд изменит практику. "Вместо того чтобы ждать несколько лет, (…) мы берем инициативу в свои руки и внедряем законодательство до лета", – сказала она.

В Нидерландах собираются закрыть пункты размещения для украинских беженцев. Украинцев хотят обязать самостоятельно искать и оплачивать жилье, а также медицинское обслуживание. Отмечается, что это может произойти уже после окончания срока действия специальных правил защиты Европейского Союза в 2027 году.

А в Германии партия Христианско-социальный союз, призвала к ужесточению миграционной политики в отношении украинцев и сирийцев.

"Мы требуем, чтобы все просители убежища, независимо от страны происхождения, использовали свои активы для покрытия расходов на пребывание в Германии", - говорится в проекте.

