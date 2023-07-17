По данным росСМИ, переправа через Керченский пролив приостановила свою работу еще вечером 16 июля.

Оккупанты перекрыли подъезды к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края после утренних взрывов, пишeт Telegram "Крымские партизаны". Ранее русские жаловались на многокилометровые пробки на том участке.

"Подъезд к крымскому мосту со стороны Краснодарского края по федеральной трассе А-290 Новороссийск - Керчь полностью перекрыт", - говорится в сообщении движения крымского сопротивления.

Отдельно сообщается о приостановлении продажи билетов на автобусы "Ростов-Крым".

Тем временем российские Telegram-каналы публикуют видео, как указывается, якобы у Керченской переправы. На кадрах не видно ни одной машины.

Как уточняет российский Telegram Baza, переправа через Керченский пролив приостановила свою работу еще вечером 16 июля.

По словам очевидцев, движение всех морских судов в акватории Керченского пролива было приостановлено около 21:00 по московскому времени. Водители ждут своей очереди на паром, а дальнобойщики жалуются, что не могут выехать из Крыма уже вторые сутки.

В свою очередь, гауляйтер Крыма Сергей Аксенов посоветовал россиянам въезжать в Крым и выезжать с полуострова через другие оккупированные территории Украины, в том числе через зону активных боевых действий - Мариуполь, Бердянск и Мелитополь.

Взрывы на Крымском мосту 17 июля - главное

Новые взрывы на Крымском мосту прогремели утром 17 июля. По предварительной информации, обрушилась часть автомобильного полотна, повреждена опора. При этом ж/д сообщение работает.

Сообщалось о двух погибших россиян, желавших отдохнуть в оккупированном Крыму на фоне российско-украинской войны и активных боевых действий на юге.

Украинские спецслужбы официально причастность к "бавовне" не подтверждают. Хотя в СБУ добавили, что подробности происшествия обязательно раскроют после победы.

Как отметили в ГУР, в настоящее время взрывы нарушили логистику оккупантов. Ведь Крымский мост используется россиянами для снабжения силами и средствами своих восточной и южной группировок захватчиков.

По мнению эксперта Романа Свитана, удар по Крымскому мосту мог быть совершен надводными беспилотниками. Их Украина неоднократно использовала в атаках на Черноморский флот РФ.

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