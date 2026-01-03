3 января по Земле ударит сильная магнитная буря (график)

Сегодня ожидается шторм уровня G3.

В субботу, 3 января, на Земле ожидается сильная магнитная буря. Об этом сообщае Британская геологическая служба.

Ожидается, что сегодня по нашей планете ударит выброс корональной массы, которой произошле на Солнце 31 декабря. Он приведет к усилению геомагнитной активности с небольшой вероятностью кратковременных периодов шторма G3.

В следующие дни магнитная буря продолжится, но будет постепенно ослабевать.

По данным meteoagent, Кр-индекс сегодня поднимется минимум до 6, что также свидетельтстует о магнитной буре.

Магнитные бури G3 - что это и как защититься

Магнитные бури класса G3 считаются сильными и возникают из-за интенсивных потоков заряженных частиц, выброшенных Солнцем в сторону Земли.

Во время таких геомагнитных возмущений магнитосфера испытывает значительную нагрузку, что может приводить к перебоям в радиосвязи, работе навигационных систем и спутников.

В отдельных регионах усиливается свечение полярных сияний, которые становятся заметными даже на средних широтах.

Люди в период бурь G3 нередко жалуются на ухудшение самочувствия, скачки давления, головную боль и повышенную утомляемость, поэтому специалисты советуют снизить физическую активность и внимательнее относиться к режиму отдыха.

