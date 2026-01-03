3 января часть Украины накроют дожди и мокрый снег

Температура практически по всей стране будет плюсовой, а в Крыму вообще потеплеет до +10°.

В субботу, 3 января, в Украине ожидается плюсовая температура, поэтому во многих областях пройдут осадки в виде дождей и мокрого снега. Сухо будет на западе, в большинстве северных областей и на Винничине. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня ожидается пасмурный, но сухой день. Температура днем от -1° до +1°. Без осадков, но дороги будут скользкими из-за гололедицы.

Жителей северных областей сегодня также ждет пасмурная погода бузе существенных осадков. Только в Сумской области ожидается небольшой мокрый снег. Столбики термометров покажут -1°...+1°.

На востоке Украины сегодня будет пасмурно и мокро. Тут пройдут дожди и мокрый снег, усилится ветер, но температура при этом повысится до 0°...+5°.

В центральных областях Украины сегодня также ожидаются дожди и мокрый снег, только в Винницкой области погода будет преимущественно сухо. В течение дня температура будет в пределах -1°...+4°.

На юге Украины сегодня тоже будут осадки в виде дождей. Тут воздух прогреется до +4°...+7°, в Крыму - до +10°, но при этом ветер добавит прохлады.

3 января - какой сегодня праздник, приметы погоды

3 января - святого мученика Гордия. По приметам, если в этот день нет снега, то весна придет рано.

