На дне Средиземного моря нашли 'капсулу времени' - неповрежденный груз торгового судна

Затонувший корабль и его груз не планируют поднимать на поверхность.

В Средиземном море на глубине более 2500 метров возле южной Франции лежит торговый корабль 1500-х годов - "Камарат 4". Судно почти неповрежденное, окруженное кувшинами, тарелками и металлическими прутками, которые выглядят так, будто их уронили только вчера. Этот корабль почти полностью переписал важную историю Средиземноморья, пишет Еcoticias.

Этот затонувший корабль изучает французский Департаментом подводных и подводных археологических исследований (DRASSM). Он может изменить знания историков о торговле в Средиземноморье эпохи Возрождения. Подводный археолог Марин Садания назвала его своеобразной капсулой времени, сохранившейся вдали от штормов и мародеров на поверхности.

Рекордная находка

В начале марта 2025 года команда ВМС Франции проводила глубоководные учения возле города Раматюэль вблизи Сен-Тропе, когда гидролокатор обнаружил необычную форму на морском дне. Экипаж спустил камеру на подводном дроне и наблюдал, как из темноты появились очертания 30-метрового деревянного корпуса.

Согласно официальному заявлению Средиземноморской морской префектуры и Министерства культуры Франции, затонувший корабль находится на глубине более 2500 метров, что делает его самым глубоким корабельным затонувшим судном, когда-либо задокументированным во французских водах. На этой глубине вода ледяная, черная как смола и почти неподвижная, что объясняет, почему это место похоже на замкнутое хранилище на морском дне, а не на кучу разбросанных обломков.

Что нашли внутри "Камарат 4"

На видеозаписях археологи увидели кучи декорированных керамических кувшинов, покрывавших обломки судна. Многие из этих почти двухсот кувшинов имеют цветочные и геометрические узоры или буквы IHS - традиционную христианскую монограмму имени Иисуса.

Рядом с кувшинами стоят стопки желто-глазурованных тарелок и связки металлических прутьев, вероятно, железных, которые служили либо грузом, либо балластом для стабилизации корабля. Исследователи также заметили шесть пушек, большой якорь, кастрюли и навигационные инструменты, что свидетельствует о том, что это было рабочее торговое судно, которое курсировало оживленным, а порой опасным морским путем и, вероятно, перевозило товары из лигурийских мастерских в северной Италии к рынкам дальше на запад.

Глубоководные работы и новое лицо археологии

Поскольку ни один дайвер не может безопасно достичь глубины 2500 метров, каждое изображение с "Камарат 4" получено с помощью машин. Затонувший корабль сначала обнаружили с помощью многолучевого сонара во время планового исследования морского дна, а затем исследовали с помощью дистанционно управляемых аппаратов, оснащенных камерами, освещением и роботизированными манипуляторами, которыми управляли с поверхности.

Французская команда сейчас планирует создать 3D-"цифрового двойника" затонувшего судна, сшив тысячи изображений. На практике это означает, что будущие студенты смогут исследовать место затонувшего судна на экране почти так, будто они сами управляют роботом, что станет тихой революцией для отрасли, которая когда-то зависела от дайверов и альбомов для рисования.

Капсула времени торговли эпохи Возрождения

Кажется, что "Камарат-4" не перевозил золото или драгоценности, но его повседневный груз может быть еще более ценным для историков. Кувшины и тарелки указывают на корабль, загруженный готовыми изделиями из итальянских мастерских, который, вероятно, направлялся в порты Франции или Испании, где семьи использовали эти предметы на своих кухнях и на столах.

Другие известные затонувшие суда в том же регионе, такие как "Ломеллина" и "Сент-Доротея", показали, что залив Сен-Тропе был главной магистралью для торговых судов в течение 1500-х годов. Эта новая находка добавляет редкий глубоководный кусочек к этой головоломке и подробно раскрывает, как выглядели обычные товары для торговцев, которые пересекали Средиземное море на заре современной эпохи.

Загрязнение, защита и будущее затонувшего судна

Среди пятисотлетней керамики камеры зафиксировали и кое-что менее романтичное: пластиковые бутылки, пивные банки, рыболовные сети, даже банку из-под йогурта, запутавшуюся среди тарелок. Повседневный мусор, который заполняет пляжные мусорные баки, также лежит на глубине более двух километров под водой рядом с остатками корабля эпохи Возрождения.

Сейчас, по словам властей, полномасштабные раскопки не планируются, поскольку масштабные копания могут повредить место, а также будут дорогими и рискованными на такой глубине. Вместо этого исследования сосредоточатся на картографировании, целенаправленном отборе проб и цифровых моделях, которыми можно будет поделиться в музеях и учебных заведениях, чтобы люди на суше могли исследовать обломки, не беспокоя их.

