Оккупанты продвинулись в Мирнограде и Покровске, - DeepState

Оккупанты продолжают продвигаться на Покровском направлении в Донецкой области, и за последние сутки имели успехи возле трех населенных пунктов. Об этом сообщают аналитики DeepState.
"Враг продвинулся в Мирнограде, Покровске и Светлом", - говорится в сообщении.
Поселок Светлое расположен к северо-западу от Мирнограда.
Также уточнена линия соприкосновения в Покровске, отмечают аналитики
По данным Генштаба, на Покровском направлении наши защитники за минувшие сутки остановили 26 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новое Шахово, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Филиал, Дачное и в сторону Новопавловки.
Новости с фронта
Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил, подполковник Виктор Трегубов отмечает, что в Харьковской, Луганской и Сумской областях интенсивность боевых действий незначительно замедлилась, однако враг постоянно проводит перегруппировку, чтобы готовиться к дальнейшему наступлению. Трегубов отметил, что армия РФ сейчас пытается создать себе условия для проведения наступления уже в январе.
Также 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины писал, что россияне перебрасывают силы в Покровск. В частности оккупанты попытались воспользоваться логистическим путем между Шевченковым и Покровском для переброски дополнительных сил и средств.