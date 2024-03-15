Россияне заливают урны с бюллетенями зеленкой.

В России проходят так называемые президентские выборы, при этом некоторые граждане выражают отношение к происходящему крайне активным способом. Так, по всей территории РФ сообщается о случаях порчи бюллетеней и поджогах кабинок и избирательных участков.

Так, сообщается о нескольких случаях порчи бюллетеней, когда люди выливали в урны зеленку или чернила. Так, в Симферополе девушка залила урну с избирательными бюллетенями зеленкой. Она пронесла зелёнку в пакете из-под сока. Свои действия она снимала на телефон. При этом сотрудник полиции не стал ей мешать, а спокойно наблюдал, пока она дольёт зелёнку до конца, и лишь потом увёл ее.

Накануне в Москве девушка залила зелёнкой урну с избирательными бюллетенями, выкрикивая проукраинские лозунги. Сообщается, что девушку задержали, на неё возбудили дело.

Похожий случай произошел сегодня и в городе Борисоглебск Воронежской области. Там женщина пришла на участок в Юго-Восточном микрорайоне и во время голосования вылила зеленку в урну с бюллетенями.

Кроме того, россияне массово жгут кабинки для голосования и избирательные участки.

Так, в Москве женщина подожгла кабинку для голосования. Также сообщается о еще одном случае поджога в Москве – в Мытищах кабинку для голосования пыталась поджечь пожилая женщина при помощи бензина.

А в Санкт-Петербурге в избирательный участок бросили коктейль Молотова. Как сообщают росСМИ, предварительно — это студентка педуниверситета имени Герцена родом с Дальнего Востока. На девушку возможно будет возбуждено уголовное дело о теракте.

Как заявила глава российского ЦИК Элла Памфилова, "объяснения задержанных из-за порчи урн показывают, что это "не обычное хулиганство, а с элементами терроризма", и его след ведет за границу".

По ее словам, за подобные нарушения грозит до пяти лет колонии.

Выборы в России - что известно

в России сегодня, 15 марта, начались президентские "выборы". По словам российского правозащитника Станислава Андрейчука, уже в первый день голосования было выявлено много нарушений.

В Центре национального сопротивления рассказали, что российские власти привлекают на "избирательные участки" на оккупированных территориях Украины мигрантов из Центральной Азии, чтобы завысить показатель явки на голосовании.

Также в соцсетях сообщают, что российские "агитаторы" во время голосования на так называемых президентских выборах приходят в дома жителей оккупированных населенных пунктов Украины вместе с военными и заставляют их голосовать за Владимира Путина.

В то же время система онлайн-голосования на так называемых "выборах" президента в России не работает. По данным украинских СМИ кибератаку организовало ГУР МО Украины.

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