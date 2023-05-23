Кремлю придется снимать часть армии с фронта, чтобы прикрыть границу, считает Гиркин.

Атаки повстанцев на приграничные районы России могут вынудить российское командование снять с фронта часть армейских подразделений, чтобы укрепить ими границу. А это на руку Украине, считает военный преступник и террорист Игорь Гиркин (Стрелков).

Сперва он поиронизировал над тем фактом, что пресс-служба Минобороны РФ и российские телеграм-каналы дают прямо противоположную информацию: военные сообщают о разгроме "ДРГ противника", а соцсети пестрят сообщениями о заходе повстанцев в новые населенные пункты Белгородской области.

Затем Гиркин констатировал, что, если потеря целого ряда приграничных сел в Белгородской области соответствует действительности, то военные будут вынуждены создать вдоль всей границы "сплошной фронт", который придётся заполнять общевойсковыми частями.

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"А ВСУ это выгодно – у них опять (как и осенью прошлого года) – значительное численное преимущество в людях, а также в количестве укомплектованных личным составом общевойсковых частей и соединений – пусть недостаточно хорошо вооруженных, но дисциплинированных и готовых к бою", – переживает террорист.

Ситуация в приграничных районах Белгородщины

В понедельник вооруженные отряды повстанцев, представляющие антипутинское подполье России, зашли на территорию Белгородской области и вытеснили правительственные подразделения из нескольких небольших сел Грайворонского района.

Российское военное командование организовало лихорадочную оборону и попыталось выдавить повстанцев на территорию Украины, однако бои продолжаются до сих пор. Более того, в соцсетях стали появляться сообщения о заходе на территорию РФ новых отрядов повстанцев и освобождении ими еще ряда сел.

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