Ситуация в Белгородской области продолжает развиваться.

Российскую границу в Белгородской области продолжают атаковать повстанцы. Об этом сообщает прокремлевский телеграм-канал Shot со ссылкой на свои источники.

"Новые небольшие группы украинских диверсантов прямо сейчас продолжают подтягиваться к Козинке (атакованное вчера село на границе – УНИАН) со стороны границы. Российские силовики ведут с ними бой. Также ПВО работает по дронам-разведчикам, которые запускают ВСУ", – говорится в сообщении.

Ранее сегодня утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в этом районе продолжается "зачистка территории" силами военных. При этом он призвал местных жителей, уехавших вчера, пока не спешить с возвращением назад. Новых заявлений об изменении обстановки он не делал.

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Ситуация на границе с Белгородской областью

Накануне вооруженные отряды, состоящие из российских граждан – противников путинского режима, атаковали пограничный пункт "Грайворон" на границе Сумской и Белгородской областей. Им удалось продвинуться вглубь российской территории и подойти к райцентру Грайворон, по пути заняв небольшие села.

Российские власти начали в ответ "контртеррористическую операцию", в ходе которой попытались уничтожить своих граждан, поднявших вооруженную борьбу против режима. Правда, как выяснилось, реакция российского командования была панической и не вполне адекватной.

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