Завтра в России закончатся так называемые выборы президента, победитель которых известен заранее.

В эти выходные Россия проводит "выборы президента", которые, несомненно, закончатся "победой" кремлевского диктатора. Издание Politico составило 5 сценариев того, что принесет России новая каденция Владимира Путина.

Сценарии охватывают период до 2030 года – когда должны состоятся следующие выборы президента в России. Вот эти пять сценариев:

Расцвет демократии . Недовольство властями на фоне войны и ухудшения экономической ситуации может спровоцировать смену власти по образцу антикоммунистических "бархатных революций" в Восточной Европе 1989 года. Вероятность этого – около 5-10%. Распад России . Начало такое, же как в первом сценарии, но вместо перехода к демократии начинаются конфликты на этнонациональной почве. Страну охватывает хаос и волна насилия по примеру Гражданской войны 1917-21 гг. или локальных войн при распаде СССР. Вероятность сценария – 10-15%. Переворот националистов . Праворадикальные силы, тщательно взрощенные Путиным, но разочарованные провалом в Украине, могут сделать то, что не удалось сделать Евгению Пригожину в июне 2023 года и заговорщикам ГКЧП в августе 1991 года. Вместо массового народного восстания относительно небольшая группа заговорщиков может устроить государственный переворот и взять власть в свои руки почти без боя. Вероятность сценария – 15-20%. Технократическая перезагрузка . Ближайшее окружение может устроить "мягкое" отстранение Путина по примеру снятия Никиты Хрущева в СССР. Правящий режим в своей сути может остаться тем же, что и сейчас, но из него уберут самого Путина, заменив другой фигурой. Такой режим технократов, вероятно, пойдет на уступки Западу, возложив всю вину за войну непосредственно на Путина. Вероятность сценария – 20-25%. Вечный Путин . Кроме возможных проблем со здоровьем, которые могут спровоцировать скоропостижную смерть, правлению Путина сегодня мало что угрожает реально. Уничтожив демократическую оппозицию и потенциальных бунтовщиков "справа", 71-летний Путин имеет весьма высокие шансы дожить до 2030 года. Вероятность этого сценария – 45-50%.

В России очередные "выборы Путина"

Как писал УНИАН, с 15 по 17 марта в России проходят президентские выборы, в которых не участвует ни один оппозиционный кандидат. Зато на новый срок, уже пятый по счету, баллотируется Владимир Путин.

Видео дня

Поскольку никакого реального выбора на этих "выборах" нет, некоторые россияне выражают свое отношение к происходящему крайне активным способом. По всей территории РФ зафиксированы случаи порчи бюллетеней и поджогов избирательных участков.

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