Политик заявил, что намерен подать надзорную жалобу в президиум Верховного суда РФ, а потом обратится в Конституционный суд.

Верховный суд РФ рассмотрел апелляцию и окончательно отказал в регистрации на президентские выборы экс-депутату Госдумы РФ Борису Надеждину, которого называли "единственным антивоенным кандидатом". Об этом сам политик сообщил в Телеграм-канале.

"Решение Суда первой инстанции оставили без изменений, в удовлетворении жалобы отказали", - написал он.

По словам Надеждина, он с этим решением он не согласен, поэтому намеревается подать надзорную жалобу в президиум Верховного суда РФ, а потом, вероятно, обратится и в Конституционный суд.

"Останавливаться не собираюсь, я буду до конца бороться... Мы прошли очередной уровень российской судебной системы, но мы идем дальше – пишем жалобу в президиум Верховного суда, а там уже рукой подать до Конституционного суда. Хочется, конечно, чтобы был какой-то высший суд по поводу того, что происходит, но пока руководствуемся российскими законами", - сказал Надеждин в своем видеообращении.

Отказ в регистрации Надеждина

По данным "Медузы", 21 февраля Верховный суд отказал удовлетворить иск Надеждина, который требовал признать незаконным отказ Центризбиркома РФ зарегистрировать его кандидатом. Политик подал жалобу, которую 4 марта рассмотрела апелляционная инстанция суда. Она также признала решение ЦИК в отношении регистрации Надеждина законным.

Напомним, российский антивоенный политик Борис Надеждин, которого не допустили на выборы президента РФ, открыто обвинил диктатора Владимира Путина в начале войны на Донбассе. В частности, он заявил, что на части востока Украины до вторжения российских захватчиков не было "национально-освободительных движений" за РФ или "Новороссию", и люди там нормально жили, не было обстрелов и боев.

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