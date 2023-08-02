Позже стало известно, что мужчина сдался.

В российской Уфе перекрыли Нагаевское шоссе из-за мужчины с гранатой. Выяснилось, что им оказался дизертир, которого везли на судебно-психиатрическую экспертизу.

Как пишет РБК-Уфа, территорию оцепили правоохранители. Отмечается, что ранее мужчина дезертировал с военной службы. Он требовал закрыть против него уголовное дело.

В то же время ресурс Baza пишет, что мужчину зовут Ильдар Б., ему 39 лет. Военный, которого везли к психиатру, смог сбежать в районе заправки.

Позже стало известно, что на переговоры с Ильдаром Б. приехал глава Башкирии Радий Хабиров. После разговора с чиновником мужчина отдал гранату и сдался. Взрывное устройство передали сотрудникам Росгвардии.

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