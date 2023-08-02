Об этом сообщил его адвокат.

В Российской Федерации следствие засекретило расследование уголовного дела, возбужденное в отношении террориста и бывшего главы "министерства обороны" так назваемой "ДНР" Игоря Стрелкова (Гиркина), которого отправили под арест.

Эту информацию сообщил его адвокат.

"Нам никто не рассказывает, потому что это гостайна, это вещь в себе. Почему? Это вопрос не ко мне. Да, это правда, (дело засекретили). И больше я вам ничего сказать, пока, не могу. Это серьёзно, с этим не шутят", - сказал он.

Видео дня

Арест и задержание Стрелкова - подробности

Об задержание российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) стало известно 21 июля 2023 года. Сообщалось, что в его квартиру с обысками наведались работники Следственного комитета РФ.

Суд отправил Стрелкова под арест до 18 сентября. Против него возбуждено дело по ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к экстремизму с использованием интернета). По этой статье ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что арест российского террориста Игоря Гиркина является показательным, и стоит за этим испуг в Кремле.

Вас также могут заинтересовать новости: