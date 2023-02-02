Военно-следственный отдел Следственного комитета РФ расследует инцидент.

Боевики из Чечни, воевавшие против Украины, пытались вывезти в Россию гранаты и патроны.

Как сообщают российские Telegram-каналы ASTRA и Baza, бойцы подразделения из Чечни "Юг-Ахмат" были остановлены в федеральном контрольно-пропускном пункте "Ищерское" (Наурский район Чеченской Республики).

В автобусе, где ехали 45 боевиков, воевавших в Запорожской области, обнаружили 600 патронов и 22 гранаты (в том числе 20 гранат РГД-5, одна граната Ф-1). Также у военных нашли запалы и более 600 новых патронов калибра 5,45 в нераспечатанных коробках.

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Сообщается, что боеприпасы изъяты, заведено дело, им занимается военно-следственный отдел Следственного комитета РФ. Среди бойцов никто не признается, кому принадлежат рюкзаки, в которых обнаружили "сюрпризы", привезенные с войны.

Кадыровцы в Запорожской области

Специальный отряд быстрого реагирования "Ахмат" принимает активное участие в кровавой войне, развязанной Россией против Украины. В частности, они выполняют функции заградительных отрядов и получают "особые задания", как ликвидация Зеленского.

Кроме того, "кадыровцы" бесчинствуют на оккупированных территориях. Известно, что в Запорожской области они довели россиянина до суицида, угрожая сексуальным насилием. Также всплыли факты. что во временно оккупированном Мелитополе "кадыровцы" изнасиловали российскую пропагандистку из НТВ и избили оператора.

На Запорожском направлении в июне был ранен заместитель командира спецполка им. Ахмата Кадырова подполковник Межеда Уцмигова (позывной "Моджахед").

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