Для этого Госдума приняла поправки, позволяющие губернаторам создавать свои военные структуры.

Бойцам теробороны Белгородской области и отрядам добровольной народной дружины Курской области выдали оружие. В Кремле заявили, что "все осуществляется строго в соответствии с законодательством".

Как сообщает ТАСС, добровольцам, вступившим в территориальную самооборону приграничного региона, выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ. Тероборона Белгородской области насчитывает около трех тысяч человек.

Отрядам добровольной народной дружины Курской области тоже выдадут оружие.

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"На протяжении нескольких месяцев мы прорабатывали вопрос обеспечения созданных отрядов добровольной народной дружины боевым оружием. Сегодня я могу сказать, что механизм найден. Первая партия [оружия] уже поступила на базу. В ближайшее время увеличим количество оружия до 300 единиц", - заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Выдачу оружия бойцам теробороны прокомментировал Дмитрий Песков. По его словам, "все осуществляется строго в соответствии с законодательством" и "в связи с обстановкой, которая есть на земле в этом приграничном регионе".

Ситуация в РФ - подробности

В конце 2022 года российские власти создали в граничащей с Украиной Белгородской области отряды ТРО. В них было предложено вступать людям, которые не могут быть призваны в армию, но имеют боевой опыт и желание "в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи".

В Орловской области Российской Федерации, которую от Украины отделяют Брянская и Курская области, заговорили о создании отрядов территориальной обороны.

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