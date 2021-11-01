Олег Беркович привился российской COVID-вакциной.

Министр культуры Нижегородской области Российской Федерации Олег Беркович сделал прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник" и нарвался на критику. Причиной негодования стали татуировки на его руке.

Соответствующее пост чиновник обнародовал в своем Instagram.

Беркович решил похвастаться в соцсети и показать пример другим, поэтому опубликовал фото, на котором ему делают прививку.

"Слетал на Байконур, вколол "Спутник", все ближе к космосу", - говорится в сообщении.

Именно фото и стало причиной хейта со стороны некоторых подписчиков. Многие обратили внимание на татуировки на руках чиновника, что вызвало крайнее возмущение. Некоторые фолловеры напомнили, что у госслужащих есть кодекс этики и они не имеют право самовыражаться через татуировки:

За какие заслуги интересно таких татуированных берут в министры? Ни стыда, ни совести

А говорят у муниципальных служащих есть кодекс этики, по которому не то, что татуировки не допустимы, но даже одежду с яркими принтами носить нельзя, а кому-то видимо можно

Вот эта да! И это министр культуры нашей области. Наверное, такой и будет культуры у нас... Хотя бы не афишировал! Куда смотрит губернатор?

В то же время многие подписчики наоборот похвалили татуировки Берковича и отметили, что давно пора выкинуть "совок" из головы.

Как ранее сообщал УНИАН, в российском Санкт-Петербурге задержали девушку, предположительно запечатленную на фото в трусах на фоне Исаакиевского собора.

Автор: Анастасия Горбачева