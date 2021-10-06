На обнародованных записях людей насилуют, подвергают моральным и физическим издевательствам.

Проект Gulagu.net опубликовал записи пыток заключенных в России.

По словам основателя проекта Владимира Осечкина, экспертам удалось получить секретный архив российских спецслужб, с помощью которого оперативники Федеральной службы безопасности и Федеральной службы исполнения наказаний унижали осужденных и принуждали их выполнять любые незаконные поручения кураторов.

Всего в полученном архиве более 40 Гб видео средств объективного контроля, документов и фото, доказывающих, что в учреждениях ФСИН по заданию кураторов пытают и насилуют заключенных, а сам процесс снимают на служебные видеорегистраторы.

"Сотни людей были запытаны, изнасилованы и с помощью этого видеокомпромата завербованы для дальнейшего участия в этом пыточном конвейере", - сообщил Осечкин.

Все опубликованные кадры строго 18+ и не рекомендуются к просмотру слабонервным или впечатлительным людям!

5 октября проект обнародовал три записи издевательств над заключенными в саратовской туберкулезной больнице ФСИН.

На первом видео, снятом 18 февраля 2020 года и выложенном на сайте Gulagu.net, мужчина в черной одежде насилует заключенного шваброй, обмотанной красной пластиковой лентой, в задний проход. Жертва привязана к кровати, его ноги связаны и запрокинут вверх.

"Есть че сказать? ... Давай, вспоминай, ****** ****** *****. Здесь три дня будешь лежать (со шваброй - УНИАН) в ****", - говорят истязатели.

При этом заключенный громко кричит и вопрошает: "За что?"

На втором видео от 10 апреля 2020 года мужчина встает ногой на лопатки голому заключенному, лежащему на животе со связанными за спиной руками. Палач требует назвать у него назвать имя вора в законе.

На третьем видео, сделанном 25 июня 2020 года, руки заключенного привязаны к койке, ноги подняты вверх и привязаны к изголовью. Мужчина за кадром заставляет жертву представиться, оператор крупно снимает лицо привязанного, после чего в заключенного без презерватива входит третий мужчина.

6 октября проект опубликовал еще одно видео на своем Youtube-канале. В ролик вошли кадры, снятые в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, в белгородской исправительной колонии № 4 и в исправительной колонии № 6 на Камчатке, в том числе и из предыдущих роликов.

По данным Gulagu.net, эти кадры подтверждают как минимум четыре эпизода насильственных действий и истязаний.

"Это видео и иные материалы, которые есть в нашем распоряжении и также имеются у ФСИН, доказывают то, что в отношении заключенных регулярно совершались тяжкие и особо тяжкие насильственные преступления, которые тщательно скрывались и за совершение которых до нашей огласки до сих пор не предъявлено обвинение ни одному садисту, капо и сотруднику ФСИН. И да, это видео опровергает всю ложь всех этих мерзких лжецов и лгуний, которые имитируют в России правозащиту и пытаются помочь сейчас силовикам скрыть системный характер пыток в России", - заявил Владимир Осечкин.

"Данные видео имеют важный общественный интерес, и без огласки данных фактов грубого нарушения прав человека в учреждениях ФСИН невозможно остановить пыточные конвейеры и защитить права человека. Единственный выход - огласка и публикация", - говорит также основатель проекта.

5 октября после публикации первых трех записей российская Федеральная служба исполнения наказаний и Генпрокуратура объявили, что начали проверки. В Саратовской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Читайте такжеВ России супружескую пару посадили на 13 лет за свадебное фото: в кадр попал сотрудник ФСБПо данным российских СМИ, глава Управления ФСИН Саратовской области, полковник внутренней службы Алексей Федотов подал в отставку: он находится в отпуске, из которого, как сообщает источник, "возможно, на работу не вернется".

В Gulagu.net сообщают, что планируют поэтапно публиковать записи, подтверждающие издевательства и пытки над заключенными в России.

Ранее Осечкин рассказал, как, предположительно, в интересах и по заказу следователей жестоко избивали и пытали мужчину в Иркутске. По словам сестры пострадавшего, в первые сутки ему сломали ногу, на вторые "засунули в задний проход кипятильник, включили его", а затем тот "взорвался прямо внутри брата".

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Автор: Катерина Комолова