В феврале они попали под санкции.

Компания Apple удалила из App Store российский банк "Тинькофф Банк" и все его приложения.

По данным российских СМИ, также с платформы цифровой дистрибуции удалили приложения российских банков "Уралсиб", "Зенит", "Левобережный" и "Приморье". Как известно, основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков после вторжения РФ в Украину выступил против войны. Весной он продал свою долю и уехал из России, сказав, что она "окончательно скатилась в архаику, патернализм и холуйство".

Позже Тиньков рассказал, что с ним связывались из администрации Путина и грозили национализировать "Тинькофф", если он не продаст свою долю. Новая администрация банка заявила, что откажется от прежнего названия.

Видео дня

По данным Bloomberg, недавно он попросил Великобританию снять с него санкции из-за его антивоенной позиции. Еще в апреле он говорил, что 90% россиян якобы проти войны, а Западу нужно дать Путину возможность "сохранить лицо".

Российские банки под санкциями

Напомним, что в начале полномасштабной войны Европейский Союз принял решение отключить от международной межбанковской системы платежей SWIFT семь российских банков.

С 12 марта 2022 года от SWIFT были отключены банки "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк России", "Совкомбанк", "ВТБ" и "ВЭБ.РФ".

В июне также были отключены "Сбербанк", "Россельхозбанк", "Московский кредитный банк" и "Беларуский банк реконструкции и развития".

Вас также могут заинтересовать новости: