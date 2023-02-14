Боевики группировки "ДНР" начали блокировать сервисы Google на подконтрольной им территории Донецкой области. Об этом пишет российское издание "Ведомости".
Как утверждают неназванные сотрудники местных провайдеров, еще в октябре прошлого года боевики "ДНР" направили местным операторам письма с требованием заблокировать сервисы Google, мессенджер Viber и сервис видеоконференций Zoom, а также замедлить трафик YouTube.
Почему исполнять это требование начали только сейчас, не уточняется. Собеседники издания сообщают, что блокировки уже вызвали сбои в работе связанных с Google сторонних сервисов. Например, начались проблемы со смартфонами на базе ОС Android, разработанной Google.
"У Google большой диапазон IP-адресов, и компания рандомно использует их в разных сервисах, поэтому те периодически отваливаются",— пояснил один из собеседников.
Цензура в РФ и на оккупированных территориях
Российское государство продолжает ограничивать гражданам доступ к любой информации, которая не укладывается в официальные пропагандистские нарративы. К примеру, в конце января в России заблокировали доступ к сайтам ЦРУ и ФБР – якобы за распространение "фейков" о российской армии.
Зачастую российская цензура выглядит откровенно нелепо. После утечки внутренних данных "Яндекс" стало известно, что российский поисковик блокирует выдачу фото и видео Путина для оскорбительных поисковых запросов.
Некоторые виды цензуры в РФ просто абсурдны. К примеру, в Якутии журналиста пытались привлечь к ответственности за слово "фронт", сказанное в контексте войны в Украине.