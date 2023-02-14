Оккупанты решили "спилить сук", на котором держится львиная доля цифровой инфраструктуры современного мира.

Боевики группировки "ДНР" начали блокировать сервисы Google на подконтрольной им территории Донецкой области. Об этом пишет российское издание "Ведомости".

Как утверждают неназванные сотрудники местных провайдеров, еще в октябре прошлого года боевики "ДНР" направили местным операторам письма с требованием заблокировать сервисы Google, мессенджер Viber и сервис видеоконференций Zoom, а также замедлить трафик YouTube.

Почему исполнять это требование начали только сейчас, не уточняется. Собеседники издания сообщают, что блокировки уже вызвали сбои в работе связанных с Google сторонних сервисов. Например, начались проблемы со смартфонами на базе ОС Android, разработанной Google.

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"У Google большой диапазон IP-адресов, и компания рандомно использует их в разных сервисах, поэтому те периодически отваливаются",— пояснил один из собеседников.

Цензура в РФ и на оккупированных территориях

Российское государство продолжает ограничивать гражданам доступ к любой информации, которая не укладывается в официальные пропагандистские нарративы. К примеру, в конце января в России заблокировали доступ к сайтам ЦРУ и ФБР – якобы за распространение "фейков" о российской армии.

Зачастую российская цензура выглядит откровенно нелепо. После утечки внутренних данных "Яндекс" стало известно, что российский поисковик блокирует выдачу фото и видео Путина для оскорбительных поисковых запросов.

Некоторые виды цензуры в РФ просто абсурдны. К примеру, в Якутии журналиста пытались привлечь к ответственности за слово "фронт", сказанное в контексте войны в Украине.

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