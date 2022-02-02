Выяснилось, что вдобавок ко всему он был еще и не пристегнут, а также ездил без тахографа.

В российском городе Сочи заметили водителя автобуса, который на ходу пользовался сразу тремя телефонами.

Видео опубликовал один из местных Telegram-каналов. По его информации, речь идет о маршруте №43.

На кадрах видно, как мужчина не держит руль, зато держит в правой руке смартфон, затем берет в левую руку кнопочный телефон. При этом прямо перед ним на панели лежит еще один включенный смартфон.

"В жизни всякое бывает, можно понять, если это единичный случай, но ходит молва в народе, что именно этот водитель часто себе такое позволяет. Безопасность? Не, не слышал", - говорится в описании ролика.

В пресс-службе Госавтоинспекции сообщили, что водитель вдобавок ко всему был еще и не пристегнут, а также ездил без тахографа.

Читайте такжеВ Сумах пьяный маршрутчик прятался от копов в салоне, изображая пассажира (видео)"Ответственность за данные правонарушения предусмотрены ст. 12.6 КоАП РФ (Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов), ст. 12.36.1 КоАП РФ (Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства). Санкция ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ (Управление транспортным средством без тахографа в случае, если его установка на транспортном средстве предусмотрена законодательством Российской Федерации) предусматривает административную ответственность физического, должностного и юридического лица, которые также были привлечены к административной ответственности", - отметили в ведомстве.

Ранее УНИАН писал, как очередной киевский маршрутчик отметился своим поведением во время работы: пассажиры заметили его за игрой на мобильном.

А в Харькове мужчина брился прямо за рулем авто, стоя на светофоре.

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