Харьков уже стал столицей резонансных ДТП.

Харьков постоянно попадает в новости из-за нарушений правил дорожного движения и громких аварий. Бдительные жители города сняли, как один из водителей брился прямо за рулем.

Соответствующее видео обнародовал Telegram-канал "Труха".

На опубликованных кадрах видно, как мужчина за рулем авто остановился на светофоре. За время пока не сменился цвет светофора водитель успел достать бритву. Он ловко орудовал ею по лицу, а все сбритое сдул в открытое окно машины.

"Как красят губы, ресницы за рулем мы видели. Но чтобы бриться - впервые. Столица резонансных ДТП, и не такое можем себе позволить за рулем", - говорится в комментарии к видео.

Смертельное ДТП в Харькове 26 октября: подробности

Вечером 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский пытался пересечь перекресток проспекта Гагарина и улице Одесская на красный сигнал светофора, но столкнулся с Chevrolet.

В результате 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое юношей 19 лет и 16-летняя девушка – с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

16-летнему водителю сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Его задержали.

Харьковский признался, что сидел за рулем Infiniti, и попросил прощения у родных погибшего водителя Chevrolet.

Адвокат утверждает, что 16-летний подозреваемый имеет доступ к мобильному телефону и социальным сетям. При этом он констатировал, что получить средства связи в СИЗО несложно.

Автор: Анастасия Горбачева