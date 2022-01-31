От удара автобус отбросило на обочину в бетонный забор.

В городе Ирпени Киевской области маневровый локомотив протаранил маршрутку.

Об этом сообщает Magnolia TV. Пассажиров в салоне не было, а водителя забрали в больницу.

"Авария произошла в городе Ирпени на улице Чкалова. На железнодорожном переезде маневровый поезд протаранил маршрутку "Богдан". От удара автобус отбросило на обочину в бетонный забор. Водителя госпитализировали, в каком состоянии сейчас, не известно. Пассажиров в салоне маршрутки не было", - говорится в сообщении.

На видео с места происшествия видно, что маршрутный автобус серьезно поврежден, особенно переднюю часть. Дверцу от удара вдавило в водительское место.

Как сообщал УНИАН, ранее в США самолет попал под поезд: пилота вытащили за секунды до страшного удара.

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А в Киеве на станции метро мужчина спустился на пути и остановил движение поездов.

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