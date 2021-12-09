Пассажиры назвали ситуацию уникальной.

Очередной киевский маршрутчик отметился своим поведением во время работы. Пассажиры заметили его за игрой на мобильном.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев оперативный" в Facebook.

"Гоу, я создал. В целом, тех, кто пользуется таким видом транспорта, как маршрутки, не удивить тем, что водители постоянно пользуются мобильным телефоном. Но в этом случае ситуация уникальная - водитель маршрутки №721 за рулем не просто клацает телефон, звонит или смотрит видео - этот уникум играет в игру (PUBG)", - говорится в сообщении.

Примечательно, что водитель также находился в салоне без защитной маски, чем нарушал установленные правила карантина.

Отметим, 721-я маршрутка едет от станции метро "Святошин" в город Вишневое.

Как сообщал УНИАН, ранее другой столичный маршрутчик выбросил пенсионное удостоверение пассажирки, по которому она хотела проехать бесплатно. Инцидент произошел в маршрутке №474, которая едет от станции метро Харьковская до Бортничей.

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Автор: Виолетта Орлова