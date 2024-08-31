По предварительным данным, на борту были члены экипажа и туристы.

На российской Камчатке исчез вертолет Ми-8T с людьми на борту.

Как сообщает "Осторожно, новости", вертолет компании "Витязь Аэро", которая занимается туристическими перевозками, перестал выходить на связь в районе вулкана Вачкажец.

Воздушное судно осуществляло перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка, но в назначенное время экипаж не вышел на связь.

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По предварительным данным, на борту находятся 22 человека - 19 пассажиров и три члена экипажа. На поиски вылетел вертолет Ми-8, а также наземная группировка Камчатского спасательного центра МЧС России.

Другие авиакатастрофы в РФ

Как сообщал УНИАН, в четверг, 25 июля, в Калужской области РФ разбился вертолет. Речь идет о падении Ми-28.

Как пишут российские пропагандистские паблики, вертолет разбился в Жиздринском районе Калужской области. Сейчас официальной информации о погибших и пострадавших нет. Такие вертолеты российская армия активно использует для войны против Украины.

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