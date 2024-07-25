Официальной информации о пострадавших и жертвах инцидента пока нет.

В четверг, 25 июля, в Калужской области РФ разбился вертолет. Речь идет о падении Ми-28.

Как пишут российские пропагандистские паблики, вертолет разбился в Жиздринском районе Калужской области. Сейчас на месте инцидента работают экстренные службы.

Сейчас официальной информации о погибших и пострадавших нет. Такие вертолеты российская армия активно использует для войны против Украины.

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Как пишет ТАСС, причиной падения вертолета стала техническая неисправность. Он упал в безлюдном месте. По информации пропагандистов, экипаж погиб.

Ми-28 - что известно о российском вертолете

Ми-28 - это российский ударный вертолет советской разработки. Он предназначен для поиска и уничтожения целей в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.

Недавно в Ростовской области РФ военный вертолет экстренно селв поле и спровоцировал пожар. Как передают росСМИ, пожар произошел в ночь на 5 июля в Азовском районе области во время массированной атаки беспилотников. В частности, пилот вертолета Ми-28 вынужденно сел на поле, чтобы не попасть под удар дронов.

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