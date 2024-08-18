После самого землетрясения произошла серия афтершоков.

У берегов Камчатки (РФ) произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0. Толчки зафиксировали в 108 км от Петропавловска-Камчатского.

Об это сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС. Отмечается, что жители края покинули свои дома. После самого землетрясения произошла серия афтершоков. Магнитуда одного из них составила 4,7.

Вскоре после землетрясения на Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч. Местные телеграм-каналы пишут, что в Усть-Камчатске уже выпал вулканический пепел.

Видео дня

"Вулкану Шивелуч присвоен оранжевый код авиационной опасности (пепловые выбросы представляют серьезную угрозу для авиации)", – сказано в сообщении.

В сети уже публикуют фото извержения вулкана:

В то же время угрозы цунами после землетрясения у берегов Камчатки нет, сообщили в российском МЧС.

Другие катаклизмы

Тайвань сотрясло сразу два сильных землетрясения. Так, 15 августа у северо-восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,7. А уже 16 августа на востоке острова произошло землетрясение магнитудой 6,3.

При этом специалисты предупреждают, что в ближайшие дни остров снова может трясти.

Тем временем на Сицилии начал фонтанировать лавой вулкан Этна. Фонтан лавы во время своего пика достиг высоты около 9,5 км над уровнем моря. Близлежащие поселения засыпало пеплом.

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