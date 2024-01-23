В России случился странный инцидент - полковник полиции упал и в позже умер на работе во время "продувки" МВД РФ. Ему стало плохо на селекторном совещании в Санкт-Петербурге.

Речь идет о начальнике Санкт-Петербургский-Витебский линейного отдела МВД по транспорту Вадиме Завьялове, пишет Baza.

"Ему стало плохо на совещании - начальство решило, что полковник пьян. И вместо больницы его отправили на проверку", - говорится в сообщении.

РосСМИ утверждают, что Завьялов неудачно упал у входа в магазин 10 января, травмировав голову ударом об кафель. По итогам проверки рентгеном, врачи 26-ой районной больницы Питера констатировали ему ушиб мозга с переломом костей свода черепа.

Полковник отказался оформлять больничный, ведь примерно через неделю к нему должно было приехать начальство из МВД. Непосредственно на селекторном совещании (22 января) Завьялов перестал узнавать коллег и стал заговариваться, но в МВД решили, что он просто выпил.

"Полковника задержали и повезли на продувку. Во время проверки Завьялову резко стало хуже, а после он скончался", - констатирует Baza.

Топ-"кадыровцы" едва не расстреляли военного РФ

Накануне с военно-правоохранительными структурами РФ случился еще один казус. Российского военного избили и едва не расстреляли "кадыровцы" на блокпосту в оккупированном украинском Мелитополе. Соответствующий ролик стал распространяться в сети 22 января. Точная дата снятия видео неизвестна, однако говорят, что в ролике мелькал командир батальона "Ахмат-Восток" МО РФ Ваха Хамбулатов "Асхаб" - один из любимчиков Кадырова.

Вас также могут заинтересовать новости: