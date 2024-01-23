В Украине ликвидировали пятерых важных военных РФ: среди целей украинской армии оказался командир саперного батальона армии России.
Данные о нем раскрыл офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (он публикует в сети результаты работы ВСУ под псевдонимом "Штирлиц") вместе с именами "пачки" из четырех оккупантов.
По его данным, на "груз двести" превратились:
- Подполковник Маньшин Николай;
- майор Гурин Максим;
- командир саперного батальона майор Драгуновский Евгений;
- старший лейтенант Диканев Виталий;
- лейтенант Степин Андрей.
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Стало известно о ликвидации одного из замкомандиров армии РФ
Вчера "Штирлиц" также сообщил о ликвидации заместителя командира батальона армии оккупантов с позывным "Микич". Также в Украине убрали майора и капитана вражеских войск.
Ранее целью ВСУ также стал начальник связи армии РФ. Речь шла о Сергее Никулине (его уничтожили войска Украины 11.10.2022).