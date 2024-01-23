В Украине убрали пять важных военных РФ, вместе с командиром / Коллаж УНИАН, фото t.me/a_shtirlitz

В Украине ликвидировали пятерых важных военных РФ: среди целей украинской армии оказался командир саперного батальона армии России.

Данные о нем раскрыл офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (он публикует в сети результаты работы ВСУ под псевдонимом "Штирлиц") вместе с именами "пачки" из четырех оккупантов.

По его данным, на "груз двести" превратились:

  • Подполковник Маньшин Николай;
  • майор Гурин Максим; 
  • командир саперного батальона майор Драгуновский Евгений; 
  • старший лейтенант Диканев Виталий; 
  • лейтенант Степин Андрей.
Среди пачки ликвидированных в Украине оккупантов оказался командир саперного батальона / фото t.me/a_shtirlitz

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Стало известно о ликвидации одного из замкомандиров армии РФ

Вчера "Штирлиц" также сообщил о ликвидации заместителя командира батальона армии оккупантов с позывным "Микич". Также в Украине убрали майора и капитана вражеских войск.

Ранее целью ВСУ также стал начальник связи армии РФ. Речь шла о Сергее Никулине (его уничтожили войска Украины 11.10.2022). 

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