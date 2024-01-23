Имя оккупанта сообщил офицер украинской армии.

В Украине ликвидировали пятерых важных военных РФ: среди целей украинской армии оказался командир саперного батальона армии России.

Данные о нем раскрыл офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (он публикует в сети результаты работы ВСУ под псевдонимом "Штирлиц") вместе с именами "пачки" из четырех оккупантов.

По его данным, на "груз двести" превратились:

Подполковник Маньшин Николай;

майор Гурин Максим;

командир саперного батальона майор Драгуновский Евгений;

старший лейтенант Диканев Виталий;

лейтенант Степин Андрей.

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Стало известно о ликвидации одного из замкомандиров армии РФ

Вчера "Штирлиц" также сообщил о ликвидации заместителя командира батальона армии оккупантов с позывным "Микич". Также в Украине убрали майора и капитана вражеских войск.

Ранее целью ВСУ также стал начальник связи армии РФ. Речь шла о Сергее Никулине (его уничтожили войска Украины 11.10.2022).

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