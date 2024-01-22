Чеченцы разозлились из-за того, что российский захватчик остановил их машину на одном из блокпостов города.

"Кадыровцы" из чеченского батальона "Ахмат-Восток" избили и угрожали оружием российскому захватчику, который попросил у них документы на блокпосту в оккупированном Мелитополе.

Видео появилось в украинских и российских пабликах. На кадрах видно, как неизвестный останавливает автомобиль с военными и просит их показать "БР-ки" (боевые распоряжения - УНИАН).

Неизвестный изучает документ, на котором видно, что речь идет о батальоне "Ахмат-Восток". После того, как проверяющий спрашивает, к какому числу действуют документы, чеченские военные отвечают: "Бессрочно".

"Бессрочные считаются недействительными", - отвечает неизвестный.

После этой реплики чеченские военные выходят из машины, заряжают пистолет и направляют его в сторону проверяющего. Затем слышны характерные для избиения звуки, автор видео падает, из его рук выпадает телефон.

В сети утверждается, что кадры сняты на блокпосту российских военнослужащих в оккупированном Мелитополе рядом с ТЦ "Квартал", сравнительный анализ фото ТЦ и кадров видео это подтверждает. Также в сети идентифицировали основного участника видео с чеченской стороны. Это командир батальона "Ахмат-Восток" МО РФ Ваха Хамбулатов "Асхаб", которого Кадыров называет "дорогим братом". Когда именно снято видео, неизвестно.

Российский оккупант Егор Гузенко, который ведет канал "Тринадцатый", призвал убивать чеченских военных в случае такого поведения.

"Уважаемые военнослужащие, которые несут службу на блокпостах! У вас есть оружие в первую очередь, и когда в вашу сторону идет ваххабит с пистолетом или автоматом, то нужно снять свой автомат с предохранителя и разрядить его в некрасивую бородатую рожу. Сколько этот тик-ток продлится? Воевали лучше бы так же, как вы*бываетесь в тылу", - написал "Тринадцатый".

"Кадыровцы" на войне против Украины

В июле сообщалось, что российское командование перебрасывает боевиков Кадырова на Бахмутское направление, однако это не поможет войскам РФ удержать город.

Британская разведка рассказывала о тактику "кадыровцев" на фронте. Они используют под Марьинкой самодельные взрывные устройства.

Недавно ликвидировали главаря отряда спецназа" Ахмат", а в начале июля стало известно, что в Украине от смертельного ранения скончался экс-представитель Кадырова в Северо-Западном федеральном округе РФ Ислам Хизриев.

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