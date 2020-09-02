Парень бросил девушку в мусорный бак / скриншот с видео
В российском Омске парень во время ссоры бросил девушку в мусорный бак.
Читайте такжеРоссиянин перестарался с "утехами" и сломал старой любовнице шеюИнцидент засняли очевидцы, ролик разместили в социальных сетях.
Пользователи отмечают, что девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения и нецензурно выражалась.
«Я все понимаю, пьяная девушка наезжает на парня... Сначала смешно, но потом думаю: блин, это ведь девушка. Я не знаю, что такого надо натворить и чем довести так мужчину, что он просто берет и кидает тебя в мусорный бак», - отметил один из пользователей.
По мнению многих, девушка «довела» парня, и у него «сдали нервы».
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