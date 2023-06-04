Органы безопасности и местные власти запутались в том, что разрешено в условиях драконовского законодательства России.

В Российской Федерации растет паранойя из-за демонстрации одежды и других изделий с сине-желтыми цветами, констатирует министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки.

"Некоторые российские сотрудники органов безопасности на местах, вероятно, толкуют драконовское законодательство России военного времени так, что публичный показ изделий из желтого и синего цвета под запретом, потому что это может свидетельствовать об осторожной поддержке Украины", – говорится в сообщении.

В частности, по сообщениям, 9 мая 2023 года арестовали работника интерната из-за того, что он пришел на работу в сине-желтой куртке.

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Также недавно войска Росгвардии арестовали 22-летнего мужчину в Волхове возле Санкт-Петербурга за демонстрацию флага Воздушно-космических сил РФ с синим и желтым цветами.

Разведка отмечает, что строгий запрет сине-желтых цветов подчеркивает "неопределенность в рядах параноидального российского чиновничества относительно того, что разрешено в условиях все более тоталитарной системы".

"Критика арестов появилась с неожиданной стороны – ультра-националистической, провоенной Либерально-демократической партии (ЛДПР). Собственный бренд партии содержит желтый цвет на синем фоне", – сказано в сообщении.

Паранойя в РФ из-за флага Украины

В мае жители российского Белгорода пожаловались в мэрию на коммунальщиков, которые покрасили бордюры во дворах в синий и желтый.

До бешенства россиян доводят и лавочки во дворах, окрашенные в цвета украинского флага.

В Москве полиция разбиралась с голубем "желто-голубого цвета", который разбросал мины-лепестки с большой буквой "У".

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