Горожане бросились жаловаться в мэрию на провокацию со стороны коммунальщиков.

Жители Белгорода пожаловались в мэрию на коммунальщиков, которые выкрасили бордюры во дворах в цвета украинского флага. Об этом сообщает телеграм-канал "Пепел".

"Жители дома №73 на улице Костюкова утверждают, что "жителей соседних домов, родные которых участвуют в СВО" напрягает, что бордюры так покрасили "в сложившейся обстановке перед праздником 9 мая", – говорится в сообщении.

Отмечается, что свои жалобы люди направили непосредственно мэру города Валентину Демидову, но тот пока никак не комментировал это обращение.

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