Тепер омскую лавочку могут посчитать экстремистской символикой.

Россиян доводят до истерики не только бордюры в цветах украинского флага, но и лавочки во дворах, выкрашенные в синий и желтый цвета. В российском Омске из-за них разгорелся скандал, пишет Baza.

Местные жители пожаловались на появление лавочек во "вражеских" цветах. После жалобы лавки перекрасили под надзором полиции. Желтые элементы выкрасили в белый цвет.

Но новое сочетание цветов тоже под запретом, ведь бело-синий используют члены Легиона "Свобода России", состоящего из россиян, воюющих на стороне Украины.

Видео дня

Легион "Свобода России" на территории РФ запрещен и признан террористическим, а за распространение его символики можно получить штраф или административный арест по статье о демонстрации экстремистской символики.

Легион "Свобода России" - что нужно знать

Легион "Свобода России", состоящий из бывших военных РФ, простых россиян и беларусов, был сформирован вскоре после полномасштабного вторжения РФ в Украину в марте 2022 года. Военнослужащие легиона используют на нарукавных шевронах бело-сине-белый флаг вместо официального бело-сине-красного флага РФ.

К октябрю 2022 года во входящем в Интернациональный легион ТРО Украины Легионе "Свобода России" начали формировать третий батальон. Подразделение, в том числе, участвовало в обороне Бахмута в Донецкой области.

Легион действует не только на территории Украины, но и в России. В частности, ранее на этой неделе бойцы подразделения вместе с Российским добровольческим корпусом проникли на территорию Белгородской области РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: