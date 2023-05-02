Московская полиция выезжала на вызов о голубе-диверсанте.

В Москве полиция выезжала на вызов о "желто-синем голубе", который сбрасывал на город "мины-лепестки". О прогрессирующем уровне безумия в российской столице сообщил телеграм-канал Baza, специализирующийся на теме происшествий в РФ.

"Первого мая в дежурную часть Академического района столицы обратился встревоженный мужчина. Он рассказал, как своими глазами видел украинского голубя-диверсанта. Птица была выкрашена в цвета флага Украины и несла в когтях мину-лепесток с большой буквой У, которую затем сбросила на землю", – пишет канал.

Утверждается, что птица устраивала диверсии на улице Дмитрия Ульянова. Московские полицейские вызов не проигнорировали и действительно отправили наряд на указанную улицу.

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"Оперативники внимательно осмотрели территорию и не нашли никаких мин, а все голуби были обычного, серо-патриотического цвета", – пишет канал.

Российский фейк о биолабораториях и боевых голубях

В конце 2021 года, готовясь к полномасштабному вторжению в Украину, Россия начала распускать нелепые слухи о якобы существовании в Украине секретных биолабораторий, разрабатывающих биологическое оружие против России. Российская пропаганда уверяла, что украинцы заражают птиц вирусами и выпускают в сторону РФ.

Хотя во всем мире этот бред просто проигнорировали, в самой России часть населения, очевидно, поверила в фейки о биолабораториях в Украине. Например, в марте прошлого года жительница одной из многоэтажек Белгорода повесила объявление, в котором просила соседей не кормить голубей – якобы они могут быть украинским биооружием.

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