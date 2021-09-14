Злоумышленник "попалился" – новая "атака" попала на видео, узнали журналисты.

В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области Российской Федерации орудует "юбочный маньяк".

Злоумышленник выслеживал будущих жертв, а потом заглядывал им под юбки, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

По его данным, мужчина абсолютно уверен, что "атакует" своих жертв без свидетелей. Между тем, одна из "атак" попала на видео – злоумышленник в понедельник, 13 сентября, в магазине попал в объектив камер наблюдения.

На видео видно, как мужчина потихоньку приближается к жертве, а потом низко наклоняется и пытается заглянуть ей под юбку. У жертвы был с собой рюкзак, и она попыталась ударить им злоумышленника.

На ролике можно рассмотреть, что злоумышленник был в темных штанах, в рубашке и в темной кофте.

Ранее в России на видео попал еще один курьезный инцидент. В воскресенье, 12 сентября, участники Липецкого православного общества "Трезвение" устроили акцию-флешмоб "Я за трезвость", но на нее пришел местный алкоголик и испортил всю затею.

На видео снимали, как участники мероприятия ходили по улице с плакатом "Я за трезвость", пели оптимистические песни, а потом в кадр неожиданно ворвался пьяный мужчина. Мужчина представился "алкоголиком из Ельца".

Акция проходила в городе Елец и в селе Тербуны Липецкой области.

Автор: Екатерина Присяжнюк