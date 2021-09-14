Пьяный мужчина ворвался в эфир и представился "алкоголиком из Ельца".

Участники Липецкого православного общества "Трезвение" 12 сентября устроили акцию-флешмоб "Я за трезвость", но на нее пришел местный алкоголик и испортил всю идею.

Видео курьезного инцидента опубликовал местный сайт Gorod.48.ru.

На записи видно, как участники акции с плакатом "Я за трезвость" ходят по улице и поют оптимистические песни, но в эфир неожиданно врывается пьяный мужчина, который представляется "алкоголиком из Ельца".

Акция, которую провели в Тербунах и Ельце, была посвящена Всероссийскому дню трезвости.

По словам организаторов, цель акции - привлечение внимания местных жителей к проблемам пьянства и алкоголизма среди населения. Во время беседы с прохожими участники рассказывали о Всероссийском дне трезвости и раздавали буклеты о преимуществе трезвого образа жизни.

Читайте такжеПьяный россиянин проснулся в гробу с туалетной бумагой и вареньем (видео)Напомним, в российском городе Октябрьском в Башкортостане "умный" домофон ночью отказывался пускать в дом пьяного жильца.

На записи видно, как мужчина подходит к двери и буквально ведет диалог с женским голосом из домофона.

"Диалог с бездушной машиной никак не клеился, несмотря на то что дядька старательно выполнял все приказы женщины-робота. Через несколько минут "позирования" для фото и выяснения номера квартиры мужчина всё-таки вышел из себя и обматерил передовые технологии... И именно в этот момент дверь получилось открыть", – говорилось в подписи к видео.

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Автор: Виолетта Орлова