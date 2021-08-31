Похоже, в столичном метро пассажирка просто пьянствовала и даже не пользовалась стаканчиками.

В Киеве в одном из вагонов метро пассажирка устроила "попойку" – женщина прямо "с горла" пила жидкость из двух бутылок.

В прозрачной стеклянной бутылке было что-то похожее на водку, а в пластиковой – на газировку, свидетельствует видео, которое опубликовано на странице в Facebook "Вартові еспресо".

Женщина нарушила сразу несколько правил пользования метрополитеном – во-первых, в подземке нельзя распивать алкогольные напитки, во-вторых, во время карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, пассажиры должны ездить в масках, а этого средства защиты на ней не было.

"...Возможно, женщина расстроилась из-за цен на канцелярию, собирая детей в школу, поэтому решила расслабиться. Неудачное начало недели, проблемы в личной, или просто женщина провожает лето – неизвестно", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве в одном из вагонов метро пьяные малолетние лица без масок в состоянии алкогольного опьянения портили двери. Злоумышленники были не одни, однако остальные пассажиры делали вид, что ничего не видят.

Автор: Екатерина Присяжнюк